Haberler

Yaralı öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralıların aileleri hastane önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Saldırganın ailesi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta ortaokulda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırıda yaralananların ailelerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde umutlu bekleyişi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

