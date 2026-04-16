Okul saldırısında hayatını kaybeden Şuranur son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı'nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı