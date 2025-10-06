Kahramanmaraş'ta Yorgun Mermi İş Yerine Saplandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerine isabet eden yorgun mermi çatıyı delerek parkeye saplandı.

Olay, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, iş yerinin çatısına nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Mermi, çatıyı delerek zemindeki parkeye saplandı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ