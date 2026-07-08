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Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Kavşağı'nda seyir halindeki beton mikseri, yolda oluşan çökme nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen beton mikserinin kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, beton mikserinin devrildiği anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yolda meydana gelen çökmenin ardından beton mikserinin devrildiği ve ihbar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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