Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Üzerine Bina Çöktü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve kontrollü yıkımına başlanan binanın iş makinesi üzerine çökme anı, kameraya saniye saniye yansıdı. Bölgeye gönderilen ekiplerin iş makinesi operatörünü kurtarma çalışması ise sürüyor.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki kontrollü yıkım sırasında meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tespit edilen bir binanın yıkımı için bugün çalışma başlatıldı. İş makinesi ile süren kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. İş makinesinin yıkıma devam ettiği anda, bina olduğu gibi operatörün içinde bulunduğu kepçenin üzerine çöktü.Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme anı kamerada

Binanın yıkılma anı ise bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş makinesinin çalıştığı sırada binanın saniyeler içinde çökme anı yer aldı.

Yaklaşık 2 saattir ekiplerin, iş makinesi operatörüne ulaşmak için enkaz bölgesinde çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ