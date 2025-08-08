Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Göçük: İş Makinesi Operatörü Kurtarılmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay, Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir hasarlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Operatörn kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
