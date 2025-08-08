Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Operatör Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayda, sağlık ekipleri ve AFAD, operatörü kurtarmak için bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında bir anda çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki hasarlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken bina çöktü. Göcükte iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç öncesinde ayrılığı açıkladı

Maç öncesinde takımdan ayrılacak yıldızı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.