Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü, Operatör Göçükte Kaldı

Kahramanmaraş'ta bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için ekipler çalışma başlatırken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir hasarlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken çökme meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri operatörün kurtarılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, yıkım çalışması sırasında binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde binanın bir anda çöktüğü ve çevreyi toz bulutunun sardığı anlar yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ