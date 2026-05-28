Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Minnet Taş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre kaza, Elbistan İlçesi Karaelbistan ilçesinde meydana geldi. 70 yaşındaki Minnet Taş, yolun karşısına geçmeye çalışırken F.Ö. idaresindeki 46 VD 106 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı