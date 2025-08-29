Kahramanmaraş'ta Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde konteynerde çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kıllı Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşların içeride bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler içeri girdi. Ekipler, 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız'ı ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, olaydan bir gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı! İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı

Seçim tarihi açıklandı! İşte oy kullanabilecek taraftar sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in yeni adı açıklandı

Süper Lig'in yeni adı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.