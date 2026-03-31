Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 464 sentetik ecza hap, 53,45 gram metamfetamin ve 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada 464 adet sentetik ecza hap, 53,45 gram metamfetamin maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 195 TL ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Mart 2026 tarihinde yapılan çalışmada ise 640 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile 10 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

AK Parti'den Etimesgut Belediyesi’ne soruşturmayla ilgili açıklama
Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Bir Avrupa ülkesi daha sırt çevirdi: Patriotlar yerinde kalıyor