Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada 464 adet sentetik ecza hap, 53,45 gram metamfetamin maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 195 TL ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Mart 2026 tarihinde yapılan çalışmada ise 640 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile 10 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

