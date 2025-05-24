Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti ve hepsinin tutuklanmasına karar verildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa