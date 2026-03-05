Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29.75 gram sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, yaptıkları çalışmada 29.75 gram senteteik kannabinoid bonzai, 1 aseton ele geçirdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, 21,25 gram esrar maddesi, 5,63 gram metamfetamin, 1 gram sarılmış esrar, 1 hassas terazi ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması