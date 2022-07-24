Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesinde jandarmanın devriyesi esnasında, M.K.(55) isimli şahsın bahçesinde boyları 30 cm ile 80 cm arasında değişen 22 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Armutalan 3. Sayfa Haberler

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