Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesinde jandarmanın devriyesi esnasında, M.K.(55) isimli şahsın bahçesinde boyları 30 cm ile 80 cm arasında değişen 22 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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