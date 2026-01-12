Hoparlörde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmada 10 bin 807 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli ise tutuklandı. Uyuşturucu haplardan 8 binin hoparlör içinde bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirlenen 2 şüpheli düzenlenen baskınlarla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinden 2 bin 807 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Diğer şüphelinin aracında bulunan hoparlöre de narkotik arama köpeği Alfi tepki verdi. Hoparlörü açan polis, içerisine zulalanmış 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ