İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Kahramanmaraş'ta Türk Bayrağına Saldırı İddiası

Kahramanmaraş'ta Türk Bayrağına Saldırı İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afşin ilçesinde bir kadın, Türk bayrağını kesmeye çalıştı. Olay, çevredekilerin tepkisine ve kavga anına yol açtı. Kadının zihinsel engelli olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde birkaç kişi ile bir kadın arasında yaşanan tartışmanın, kadının Türk bayrağını kesmeye çalışmasından çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir adam ve kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Olayın öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde kadının yol kenarında asılı Türk bayrağını kesmeye çalıştığı ve çevredekilerin kadına tepki gösterdiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise yine cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kadının zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
img

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
img

Eşcinsel evliliğe karşı kamu spotu hazırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.