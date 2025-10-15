Haberler

Kahramanmaraş'ta Tünelde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Edebiyat Yolu Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri görev aldı.

Kaza, Göksun İlçesi Edebiyat Yolu Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 52 BK 533 plakalı hafif ticari araç aynı yönde S.S. yönetimindeki 31 SY 791 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 yaralıyı ise çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
