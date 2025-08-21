Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil park halindeki başka bir araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken, otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yol dışına çıkıp kaza yaptığı görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt

Maç öncesi Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı o anlar gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.