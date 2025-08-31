Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde koca ölürken, eşi ağır yaralandı.

Kaza, Elbistan- Göksun kara yolunun Yeniyapan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Esat Tanrıverdi'nin kullandığı 46 E 0981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, Tanrıverdi ve eşi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ