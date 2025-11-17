Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Paçacı (41) otomobiliyle takla attı ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Paçacı (41) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücüyü çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa