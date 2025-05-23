Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, Volkswagen marka otomobil, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken, bir yaralının durumu ağır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil halk otobüsüne böyle çarptı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta Volkswagen marka otomobilin Otokar marka halk otobüsüne çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken Otokar marka halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 DSV 317 Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K, yönetimindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Hastane de tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün seyir halindeyken arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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