Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir otomobil, halk otobüsüne arkadan çarparak kazaya neden oldu. Olayda 9 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır. Kazanın detayları güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken Otokar marka halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 DSV 317 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüse arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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