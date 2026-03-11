Haberler

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
