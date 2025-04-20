Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DL 262 plakalı Opel marka otomobil park halindeki 31 VT 591 plakalı araca çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.