Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DL 262 plakalı Opel marka otomobil park halindeki 31 VT 591 plakalı araca çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa