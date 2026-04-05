Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Sezai Karakoç tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada otomobildeki 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı