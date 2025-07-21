Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobil ile kamyonun köprüde çarpıştığı kazada, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile kamyon köprü üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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