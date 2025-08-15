Kahramanmaraş'ta Tırın Freni Boşaldı, Kaza Sonucu Park Halindeki Araca Çarptı

Kahramanmaraş'ta dorsedeki iş makinesi indirilmeye çalışılan tırın freni boşaldı. Tır, park halindeki otomobile vurup refüje çıkarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Ali Sezal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.A. idaresindeki tır, dorsede bulunan iş makinesini aşağı indirmek için aracı durdurdu. Bu sırada tırın freni boşaldı. Araç sürücüsü müdahalesiyle, seyir halindeki otomobile ve uçuruma doğru giden tırın yönünü değiştirdi. Tır, park halindeki otomobile çarpıp önüne alarak refüje çıkıp durdu. İş makinesi ise dorseden düşerek ters dönerken, kazayı tır sürücüsü yara almadan atlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde diğer şeritten gelen otomobilin durması, tırın ise sürücünün müdahalesiyle park halindeki otomobile çarpma anları yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ