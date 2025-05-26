Kahramanmaraş'ta Tır Kazası Anı Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Kahramanmaraş'ta Tır Kazası Anı Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
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Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kazada şoför yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada şoför yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise arkadan gelen bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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