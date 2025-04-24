Kahramanmaraş'ta Telefon Bataryası Patladı, Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ta bir evde balkonda şarja bırakılan telefon bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle itfaiye, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Kahramanmaraş'ta şarj için prize takılan telefonun bataryası patlayınca yangın çıktı.
Olay, merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, balkonda şarja bırakılan bir telefon bataryası patladı, yangın çıktı. Kanepenin tutuştuğu yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa