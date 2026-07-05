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Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi'nde İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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