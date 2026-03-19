Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta bir su birikintisinin ortasında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi'nde su birikintisinin ortasında bir köpeğin mahsur kaldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı