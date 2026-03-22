Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki M.A. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli ya da şüpheliler, eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda 18 yaşındaki M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
