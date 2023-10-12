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Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde silahla rastgele havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 7 şüpheliden 4'ü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.