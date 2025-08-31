Kahramanmaraş'ta Siber Suç Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta siber suçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarına yetkisiz erişim sağladıkları ve vatandaşlara ait kişisel verileri çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, "Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçuna yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler M.R.K., E.G. ve M.G.'nin illegal faaliyetler yürüterek pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri, vatandaşlara ait kişisel veriler ile GSM numarası datalarını çaldıkları ve sorgu paneli sitesi kurup sattıkları tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ile birlikte yakalanan 3 şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarfından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ