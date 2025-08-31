Kahramanmaraş'ta Siber Suç Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı siber suç operasyonunda, kamusal kurum ve vatandaşların kişisel verilerine izinsiz erişim sağladığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta siber suçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarına yetkisiz erişim sağladıkları ve vatandaşlara ait kişisel verileri çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, "Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçuna yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler M.R.K., E.G. ve M.G.'nin illegal faaliyetler yürüterek pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri, vatandaşlara ait kişisel veriler ile GSM numarası datalarını çaldıkları ve sorgu paneli sitesi kurup sattıkları tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ile birlikte yakalanan 3 şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarfından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.