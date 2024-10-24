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Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük kırsalındaki Tofaş marka bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dulkadiroğlu Otomobil İtfaiye 3-sayfa Tofaş Kaza

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