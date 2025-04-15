Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Kamyonda Yangın

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Adana kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası kamyonda maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ