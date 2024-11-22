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Kahramanmaraş'ta Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aracın yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye'nin Kadirli ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçeleri arasındaki karayolunda Harboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında sıkışan Osman Gönenç'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Kadir Gönenç ve İbrahim Çatalbaş yaralı olarak fufbhfı çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından Gönenç'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Osman Gönenç'in emekli uzman jandarma çavuş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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