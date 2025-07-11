Kahramanmaraş'ta Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, ancak can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir samanlıkta çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının tutuştuğu yangını ekipler söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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