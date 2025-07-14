Kahramanmaraş'ta Piazza AVM'de Gruplar Arasında Kavga

Kahramanmaraş'ta Piazza AVM'de Gruplar Arasında Kavga
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Kahramanmaraş'taki Piazza Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan kargaşa cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlisinin yetersizliği ile dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta Piazza Alışveriş Merkezi içinde iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Piazza AVM'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir edenle iki grup önce tartıştı, sonra kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında kavga olduğu ve alışveriş merkezinde güvenlik görevlisinin yetersizliği ise dikkat çekti.

Kavga daha sonra bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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