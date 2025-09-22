Kahramanmaraş'ta Parkta Bıçaklama Olayı: 5 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta bir parkta meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle parktaki bir genç bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şahsı kısa sürede tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ