Haberler

Kahramanmaraş'ta Parkta Bıçaklama Olayı: 5 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Parkta Bıçaklama Olayı: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda meydana gelen bıçaklama olayında, bir genç yaralandı. Olayın ardından 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir parkta meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle parktaki bir genç bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şahsı kısa sürede tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.