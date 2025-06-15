Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Otomobil Yandı

Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Otomobil Yandı
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Elbistan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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