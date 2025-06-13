Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Minibüste Bir Kişi Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Minibüste Bir Kişi Ölü Bulundu
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Kahramanmaraş'ta 2 gündür yol kenarında park halinde duran minibüste, kimliği belirlenemeyen bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yol kenarında 2 gündür park halinde duran ve şüphe üzerine bakılan minibüste bir kişi ölü bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 NK 639 plakalı minibüsün 2 gündür aynı noktada park halinde olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüs içerisinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İnceleme sonrası ceset hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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