Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralı yolcu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki kazada ağır yaralı yolcu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin köprüden uçması sonucu ağır yaralanan bir yolcu hayatını kaybetti. Olayda toplamda beş kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 09 ALN 491 plakalı Honda marka otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Y.E.Ç. (19), A.K. (24), M.Y. (17), Y.D. (23) ile E.Y. (20) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası acil servisine kaldırılan E.Y. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
