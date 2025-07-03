Kahramanmaraş'ta Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, halk otobüsüne arkadan çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Y.G idaresindeki otomobil, önünde seyreden halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaney sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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