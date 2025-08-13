Kahramanmaraş'ta Otomobil Ağaçta Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Ağaçta Çarptı, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, yokuş aşağı inerek bir ağaca çarptı. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi yolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, mahalle yolundan yokuş aşağı inen 46 AKG 172 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
