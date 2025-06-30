Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Rüzgarlı havada başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kertmen Mahallesi kırsalında çıktı. Otluk alanda başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa