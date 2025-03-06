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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi Alameşe mahallesinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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