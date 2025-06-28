Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Anız Yakılması Nedeniyle Çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının anız yakılmasından kaynaklandığı bildirildi. Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler ve helikopterler sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınının, anız yakılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Anız yakılması sonrası alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ile 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa