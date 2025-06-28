Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Anız Yakılması Nedeniyle Çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınının, anız yakılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Anız yakılması sonrası alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ile 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ