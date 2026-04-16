Haberler

Saldırgana babası poligonda atış yaptırmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın babası, olaydan 2 gün önce oğlu ile poligonda atış yaptıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen öğrencinin saldırıyı gerçekleştirmeden 2 gün önce poligonda atış yaptığı ortaya çıktı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mersinli'nin ifadesinde olaydan 2 gün önce oğlu ile poligonda atış yaptığını söylediği öğrenildi.

Baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde, "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi. 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir" dediği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

