Kahramanmaraş'ta öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Kahramanmaraş'taki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda soluk borusuna yiyecek kaçan bir öğrenci, okul müdürü tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'taki bir okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencinin, okul müdürü tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Onikişubat ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen öğrenciye Heimlich manevrası yaparak müdahale etti ancak cisim çıkmadı. Durumu gören diğer öğrenciler panik içinde okul müdürü İsmail Kazancı'nın kapısını çalarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kazancı'nın öğrenciye yaptığı Heimlich manevrasıyla soluk borusunu tıkayan yiyecek çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra sağlık ekipleri okula gelerek öğrenciye kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

